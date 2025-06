Paroli Adsp polo Alessandria la porta per centro Europa

Il nuovo progetto delle ADSP Polo Alessandria rappresenta un'importante porta verso il cuore dell'Europa, aprendo opportunità strategiche per i porti del Sistema del Mar Ligure Occidentale. Questo intervento non solo potenzierà le capacità di trasporto e logistica, ma anche diversificherà le modalità di movimentazione, come casse mobili, isotank e trailer, catturando una fetta di mercato finora inesplorata. Un passo decisivo verso una crescita sostenibile e competitiva, che cambierà il volto del nostro sistema portuale.

"Il vantaggio di questo intervento sarà fondamentale per i porti del Sistema del Mar Ligure Occidentale, perché ci darà l'opportunità di migliorare quelle che sono oggi le prerogative dei nostri porti. In particolar modo cambiando, implementando le tipologie di trasporto della merce, estendendole anche a tipologie oggi non preponderanti nel nostro porto quali le casse mobili, le isotank, i trailer e catturando un'area di mercato che oggi ci è marginale. Quindi tutto il centro Europa, la parte svizzera in particolare, la parte austriaca e tedesca". Così Matteo Paroli, commissario straordinario Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, intervenendo ad Alessandria alla presentazione del progetto di sviluppo del Masterplan del polo logistico e urbano.

