Trump 30 miliardi per convincere l' Iran a rinunciare al nucleare

Trump propone 30 miliardi di dollari come incentivo all’Iran per abbandonare il nucleare, un investimento strategico volto a riportare Teheran al tavolo dei negoziati, evitando il crollo del regime degli ayatollah e aprendo la strada a futuri affari. Sul fronte interno, invece, il tycoon...

Una montagna di dollari per ricondurre Teheran sulla via dei negoziati, evitare il crollo del regime degli ayatollah, e col tempo farci affari. L'amministrazione Trump sta valutando l'offerta di diversi incentivi all’Iran per garantirne il ritorno al tavolo delle trattative: secondo autorevoli fonti di Washington sul tavolo ci sarebbero 30 miliardi di dollari a sostegno di un programma energetico civile Sul fronte interno invece, il tycoon incassa proprio in queste ore un riconoscimento dalla Corte Suprema, che ha deciso di limitare il potere dei giudici dei tribunali inferiori a sospendere le decisioni del presidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump, 30 miliardi per convincere l'Iran a rinunciare al nucleare

In questa notizia si parla di: trump - miliardi - iran - convincere

Trump nel Golfo a caccia del jackpot, obiettivo accordi per mille miliardi di dollari - Donald Trump è nel Golfo per puntare a un gigantesco jackpot di accordi economici. Con un focus su contratti da mille miliardi di dollari, il presidente americano inizia il suo tour in Arabia Saudita.

Mettete in fila le dichiarazioni di #Trump su Nato e quelle di #Putin su Iran e il quadro risulterà chiaro. Ciò che emerge è un patto tra Putin e Trump per avere mano libera in #Ucraina in cambio del ridisegno Israeliano-USA sul Medio Oriente. In mezzo l’Europa Vai su Facebook

Iran, nei negoziati top secret sul nucleare spunta un piano Usa da miliardi di dollari; Iran-USA, offerta segreta di Trump: 30 miliardi per dire addio all’atomica; Iran-Usa, l’offerta di Trump per spingere Teheran a dire addio alle armi nucleari.

Trump, miliardi all'Iran per negoziare un accordo sul nucleare: l'incontro segreto tra Witkoff e i partner del Golfo alla Casa Bianca - L'amministrazione Trump ha discusso della possibilità di aiutare l'Iran ad accedere ad una somma pari a 30 miliardi di dollari per dotarsi di un programma nucleare ad uso civile, di un allentamento ... Riporta ilmattino.it

Trump offre all'Iran 30 miliardi di dollari per tornare a trattare. Sul tavolo il programma nucleare civile - Nell'ambito delle trattative con l'Iran l'amministrazione Trump ha discusso anche la possibilità di aiutare Teheran con finanziamenti sino a 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare ... Secondo tg.la7.it