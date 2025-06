Calo del consumo di droghe ma è allarme per cocaina e psicofarmaci

Nonostante il lieve calo complessivo nel consumo di droghe tra i giovani italiani, i numeri emergono come un campanello d’allarme: nel 2024 si registrano 80 decessi legati alla cocaina, un record storico che rende questa sostanza pari a quella degli psicofarmaci in termini di pericolo. È un quadro che richiede attenzione immediata e azioni mirate per contrastare questa crescente minaccia alla salute pubblica.

Nel 2024, sebbene il consumo generale di droghe tra i giovani italiani sia leggermente diminuito rispetto all'anno precedente, emergono dati allarmanti su nuove e vecchie dipendenze. Lo rivela la Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze, presentata nel 2025 e basata su dati relativi al 2024. Tra i segnali più preoccupanti, spiccano le 80 morti causate da cocaina, un record storico che porta questa sostanza a eguagliare per la prima volta l'eroina in termini di letalità. La cocaina è risultata la seconda droga illegale più diffusa in Italia, con circa 11 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti, preceduta solo dalla cannabis.

