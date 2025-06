Weah Juventus | la partenza è contemplata ma non è esclusa una clamorosa permanenza in Serie A! Due fattori potrebbero fare la differenza per i club potenzialmente interessati

Dopo settimane di incertezza, la possibilità che Timothy Weah lasci la Juventus si fa sempre più debole. La partenza del talentuoso statunitense sembra ormai sfumata, aprendo nuove prospettive per il suo futuro in Serie A. Due fattori chiave potrebbero determinare la sua permanenza, influenzando le strategie dei club interessati e il mercato di gennaio. La Juventus si prepara a blindare il numero 22, ma quali sono i dettagli che potrebbero cambiare tutto?

Weah Juventus, chi l’ha detto che lo statunitense potrebbe lasciare il massimo campionato italiano? Spunta l’ipotesi di una permanenza in Serie A. Il trasferimento di Timothy Weah al Nottingham Forest non si verificherà. Questo mette la società bianconera nelle condizioni di dover cercare un’altra sistemazione. Del resto la Juventus non ha alcuna intenzione di rivedere la sua posizione sul numero 22 bianconero, il quale ha rifiutato il trasferimento in Premier League. Il campo delle ipotesi, però, potrebbe rivelarsi più ampio del previsto e potrebbe contemplare questa clamorosa opportunità. Stando a quanto riferito da Giovanni Albanese sul proprio profilo X, il numero 22 juventino potrebbe clamorosamente considerare un futuro in Serie A con un’ altra casacca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com