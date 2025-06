Incidente sull' A2 scontro in galleria tra Campagna e Contursi | ferito un motociclista

Un incidente drammatico sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra Campagna e Contursi Terme, ha visto coinvolti un’auto e una moto all’interno di una galleria. La collisione ha causato la caduta violenta del motociclista, rimasto ferito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, pronti a gestire questa triste evenienza e garantire assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma i servizi di emergenza stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio.

Incidente lungo la corsia sud dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Campagna e Contursi Terme. All’interno di una galleria, un’auto e una moto si sono scontrate provocando la caduta del motociclista, finito violentemente sull’asfalto. L'incidente Sul posto è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - galleria - campagna - contursi

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia.

Ferragosto di sangue: incidente mortale tra Contursi e Campagna; Incidente sulla autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: Gaetano muore a 65 anni; Ferragosto di sangue: motociclista perde la vita lungo l’A2, tra Contursi Terme e Campagna.

Campagna, incidente in autostrada: ferito un motociclista, disagi e rallentamenti - In una galleria si sono scontrate una moto e un'auto mentre percorrevano la corsia sud. Lo riporta msn.com

Incidente a Campagna, motociclista cade e muore in autostrada - MSN - Tragico incidente in autostrada tra gli svincoli di Contursi e Campagna. Come scrive msn.com