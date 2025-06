GTWC Europe Marvin Kirchhöfer per la prima volta in pole alla 24h di Spa

Marvin Kirchhöfer scrive una pagina storica nel mondo delle corse, conquistando la pole position alla 24h di Spa per la prima volta in carriera e per la McLaren. Con una prestazione impeccabile, il tedesco si impone nella sfida contro il cronometro, davanti a una concorrenza agguerrita. La gara promette spettacolo: ecco le emozioni che ci aspettano nel massimo endurance del GT World Challenge Europe.

Marvin Kirchhöfer firma la pole per la CrowdStrike 24 Hours of Spa 2025, la prima per McLaren. Il tedesco svetta nella lotta contro il cronometro per il terzo evento dell’ Intercontinental GT Challenge e del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup precedendo di oltre 4 decimi la Mercedes #17 GetSpeed di Jules Gounon. La McLaren 720S GT3 EVO n. 59 del team Garage 59 ha avuto la meglio nella Superpole confermando quanto di buono fatto nelle qualifiche di ieri. Terza piazza invece per la BMW M4 GT3 EVO n. 31 Team WRT, poi sanzionata per non aver rispettato il tempo di uscita dalla pit lane. 🔗 Leggi su Oasport.it