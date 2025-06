L' affondo di Cerno sull' Islam | I musulmani moderati non esistono più Imam pericoli per la democrazia

In un contesto in cui la sicurezza e i valori democratici sono sotto pressione, le parole di Tommaso Cerno nel Tg4 del 27 giugno scavano nel cuore del dibattito sull'islam moderato e le sue presunte contraddizioni. L'intervento mette in luce le sfide di una società che cerca di mantenere equilibrio tra libertà di culto e tutela dei principi costituzionali, evidenziando come, spesso, siano le nostre azioni a definire il nostro vivere civile.

L'imam di Bologna Omar Mamdouh va “immediatamente espulso le prediche diffuse tramite la piattaforma Tik Tok sono incompatibili con valori costituzionali”. E' questa la richiesta fatta dal Siap, sindacato di polizia, dopo le ultime uscite in video dell'esponente islamico. La questione viene analizzata nel corso del Tg4 del 27 giugno, con l'intervento di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo: “Siamo noi che abbiamo trasformato la democrazia in un luogo dove questi signori vengono pensando che si possa fare tutto, dove, per questioni ideologiche, abbiamo trasformato la parola integrazione, cioè quello che loro dovevano fare, diventare dei democratici, in noi che diventiamo dei cretini, secondo qualcuno anche degli islamisti radicali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'affondo di Cerno sull'Islam: "I musulmani moderati non esistono più. Imam pericoli per la democrazia"

