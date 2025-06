Turista soccorso sul Vesuvio | intervento dell’elisoccorso 118

Durante un'affascinante escursione sul Vesuvio, un turista polacco di 44 anni ha avuto un malore improvviso, mettendo in moto l'azione tempestiva dell'elisoccorso 118. La prontezza degli operatori ha fatto la differenza in questa emergenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire rapidamente in ambienti ostili come i vulcani attivi. La sicurezza sui sentieri rischia di fare la differenza tra vita e morte.

VESUVIO – 27 giugno 2025, ore 15.30 – Un turista polacco di 44 anni è stato colto da un malore durante un’escursione nei pressi del cratere del Vesuvio. L’uomo, che si trovava con un gruppo accompagnato da una guida, si è accasciato a terra, rendendo necessario un intervento di emergenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: vesuvio - turista - intervento - soccorso

