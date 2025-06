Napoli Ranucci | Report si può fare solo in Rai ha più credibilità dei Tg

Nel cuore di Napoli, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha espresso un senso di appartenenza che si fa fatica a mantenere: “La Rai è la mia casa, ma ultimamente mi sento sempre meno a casa”. Tra offerte e opportunità, Ranucci ribadisce la sua convinzione: “Report si può fare solo in Rai, perché ha più credibilità dei tg”. La sua voce invita a riflettere sul valore dell’autenticità e della libertà di informazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho sempre detto che per me la Rai è la mia casa. Devo dire che mi sento sempre meno in casa in questi ultimi tempi, per vari motivi”. Lo ha detto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, a margine della manifestazione “Il palinsesto siamo noi” in corso davanti alla sede Rai di Napoli. “Offerte? Sono arrivate da varie parti – ha ammesso Ranucci – ma non le ho mai accettate, perché credo che Report si possa fare esclusivamente in Rai, un luogo dove, nonostante tutto, io mi sono sempre sentito libero di poter lavorare. Ho avuto la fortuna di lavorare con tantissimi direttori, Paolo Ruffini, Antonio Di Bella, Franco Di Mare, Andrea Vianello: tutti hanno avuto rotture di scatole da parte della politica, ma nessuno ha mai accettato un ridimensionamento di Report, perché l’hanno giudicato un valore e non un prezzo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Ranucci: “Report si può fare solo in Rai, ha più credibilità dei Tg”

