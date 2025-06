Lazio Sarri ha deciso | ecco la scelta del tecnico a seguito dei problemi della società

Maurizio Sarri ha preso una decisione cruciale in risposta ai recenti problemi finanziari della Lazio, che minacciano il futuro del mercato biancoceleste. Dopo il ritorno carico di speranza, le sfide economiche legate ai parametri Figc hanno ora imposto un nuovo scenario. La società di Claudio Lotito si trova a dover affrontare difficoltà impreviste, ma la determinazione del tecnico potrebbe essere la chiave per superare questa fase complessa e guardare avanti con fiducia.

Maurizio Sarri ha preso la sua decisione in seguito ai problemi finanziari che potrebbero compromettere il mercato della Lazio. Il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste aveva dato speranza ai tifosi in vista della prossima stagione, ma le ultime notizie hanno cambiato lo scenario. La Lazio farà i conti con un mercato bloccato per non aver rispettato tre dei parametri richiesti dalla FIGC. La società di Claudio Lotito non ha rispettato alcuni indicatori economici richiesti dalla Federazione e per questo motivo non potrà  ottenere l’autorizzazione per operare sul mercato. Il fattore principale resta l’indice di liquidità : si tratta di un indicatore capace di valutare la capacità di un club di rispettare impegni finanziari nel breve termine. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Lazio, Sarri ha deciso: ecco la scelta del tecnico a seguito dei problemi della societÃ

