LIVE Italia-Belgio 30-29 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | partita ancora equilibrata nel secondo quarto 8 punti di Zandalasini

L'eccitante sfida tra Italia e Belgio ai Campionati Europei di basket femminile 2025 tiene tutti col fiato sospeso. In un secondo quarto ricco di emozioni, le azzurre combattono con determinazione, mentre il punteggio si mantiene equilibrato. Con azioni spettacolari e una tensione crescente, ogni minuto può fare la differenza. Clicca qui per aggiornare la diretta live e scoprire chi, alla fine, uscirà vittorioso da questa sfida avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-36 12 per Cubaj Ă®n lunetta: un punto rosicchiato dalle azzurre. 32-36 Sottomano di Linskens: break di 6-0 delle fiamminghe, serve una reazione. 32-34 Meesseman col reverse che vale il sorpasso Belgio. Time-out Belgio. 32-32 Julie Vanloo ristabilisce la paritĂ dall’arco a metĂ secondo quarto. 32-29 Ancora Andre’ sotto il ferro per il +3 Italia. 30-29 Appoggio di Meesseman per il -1 Belgio. 30-27 CECILIA ZANDALASINI! 8 PUNTI PER LEI, +3 ITALIA. 28-27 Appoggio di Olbis Andre’ per riportare le azzurre davanti nel punteggio. 26-27 Taglio di Mbaka per il nuovo vantaggio belga. 🔗 Leggi su Oasport.it