Colpo Napoli obiettivo visite mediche | si chiude

Napoli si prepara a fare un altro grande passo nel calciomercato, puntando a rinforzare la rosa con visite mediche e firme imminenti. Dopo aver conquistato lo scudetto, i partenopei sono determinati a costruire una squadra competitiva per le sfide future, mantenendo le promesse fatte ad Antonio Conte. Proprio per questo motivo, infatti, il club sta accelerando le trattative per assicurarsi i migliori talenti e garantirsi un'altra stagione di successi.

Il Napoli, di fatto, è vicinissimo a chiudere un altro colpo. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, in casa Napoli bisogna registrare tante indiscrezioni di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte ad inizio giugno, ovvero quella di allestire una squadra che sia pronta ad affrontare le quattro competizioni dell'anno prossimo. Proprio per questo motivo, infatti, il Napoli ha già chiuso sia l'arrivo di Luca Marianucci (preso dall'Empoli per 9 milioni di euro) che Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo il suo addio al City di Guardiola.

