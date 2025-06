Poliziotti aggrediti dai clienti del bar in piazza Cavour | locale chiuso per 15 giorni

Un episodio di tensione scuote Piazza Cavour: un bar locale, coinvolto in un episodio di aggressione ai danni delle forze dell’ordine, è stato temporaneamente chiuso per 15 giorni. Il 17 giugno, durante un controllo di routine, alcuni clienti hanno reagito violentemente per proteggere un ragazzo, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e il rispetto delle regole nei locali pubblici. Continua a leggere.

È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di piazza Cavour: il 17 giugno, durante un controllo, diversi clienti avevano aggredito i poliziotti per far scappare un ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: poliziotti - clienti - piazza - cavour

Caos in un bar di Faenza, lite tra clienti degenera e poliziotti picchiati: un arresto - A Faenza, durante una lite in un bar, il caos è degenerato con poliziotti picchiati e un cittadino nordafricano arrestato per violenza e resistenza.

Notte agitata in piazza Cavour: minaccia i clienti del bar e aggredisce gli agenti Vai su Facebook

Poliziotti aggrediti dai clienti del bar in piazza Cavour: locale chiuso per 15 giorni; Vercelli: molesta i clienti del bar, fugge e aggredisce i poliziotti; Molesta clienti del bar e ferisce poliziotti.

Napoli, piazza Cavour: chiuso un locale per 15 giorni - Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di un locale in piazza Cavour. Segnala msn.com

Vercelli: molesta i clienti del bar, fugge e aggredisce i poliziotti - party and technical cookies necessary for its proper functioning. Si legge su giornalelavoce.it