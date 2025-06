Chiude il casello di Cassino | ecco quando

Attenzione viaggiatori: la stazione di Cassino sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa durante le notti della prossima settimana. Autostrade per l'Italia ha annunciato interruzioni programmate per garantire lavori di pavimentazione, rendendo fondamentale pianificare in anticipo i vostri spostamenti. Ecco tutti i dettagli e le date per evitare disagi e percorrere la strada in tutta sicurezza.

Chiusure notturne per il casello di Cassino previste per la prossima settimana. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia: "Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Cassino, secondo il seguente programma, per consentire lavori di pavimentazione del piazzale esterno: DALLE 21:00 DI. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Chiuso il casello autostradale di Cassino: tutte le informazioni - Attenzione automobilisti! Il casello di Cassino sull'A1 sarà chiuso dalle 21:00 alle 6:00 per lavori di pavimentazione.

