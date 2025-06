LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Burdisso a Singapore Cocconcelli quasi! Viberti si conferma D’Ambrosio e Curtis ok Pilato vince ma non convince

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEI 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IL RECORD ITALIANO DI VIBERTI RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE BATTERIE DEL MATTINO 20.03: ANCORA VIBERTI! Grande crono dell’azzurro con 26?43 che gli permette di vincere in rimonta contro cerasuolo che era partito fortissimo, secondo posto per il russo Kozhakin con 26?59, terzo un buon Cerasuolo con 26?71, quarto posto per Martinenghi con 26?86 20.00: Fari puntati su Ludovico Viberti ma anche su Martinenghi e Cerasuolo nella finale dei 50 rana uomini. Attenzione anche a Kozhakin, questi i protagonisti: 1 ITA PINZUTI Alessandro Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse 1999 27. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Burdisso a Singapore, Cocconcelli quasi! Viberti si conferma, D’Ambrosio e Curtis ok, Pilato vince ma non convince

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Benedetta Pilato, Sara Curtis e Razzetti - Benvenuti alla seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, un evento imperdibile che mette in palio i posti per i Mondiali di Singapore.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: attesa per Viberti e Benedetta Pilato. Curtis e D'Ambrosio vogliono stupire; Settecolli 2025: programma e dove vedere le gare in diretta · Nuoto; Trofeo Settecolli 2025: Analisi E Risultati Live Finali Day 1.

Diretta Settecolli 2025/ Streaming video Rai 2: orario, finali e programma seconda giornata (oggi 27 giugno) - Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2 oggi venerdì 27 giugno: orario, programma e finali della seconda giornata a Roma per il meeting di nuoto.

Nuoto: Viberti 50 rana da record al Settecolli, Pilato in finale - A prendere la scena è Ludovico Blu Art Viberti che nei 50 rana mette a segno il record italiano nuotando in 26''27 cancellando il 26"33 siglato da Nicolò Martinenghi per il titolo continentale a Roma