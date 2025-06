Ederson Inter la cifra mostruosa chiesta dall’Atalanta | Asllani possibile contropartita per ora…

L’Inter si prepara a sfidare l’Atalanta nella corsa a Ederson, ma il club bergamasco spara alto: 70 milioni di euro. Per abbassare la cifra, i nerazzurri stanno considerando una contropartita tecnica, con Asllani tra le opzioni più calde. La trattativa si fa sempre più intricata, e il futuro di Ederson potrebbe dipendere da questa strategia. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa battaglia di mercato.

Ederson Inter, i nerazzurri interessati ma l’Atalanta spara altissimo: ecco come stanno le cose per il centrocampista. Da Bergamo hanno fissato il prezzo del cartellino dell’ex Salernitana Ederson, che resta nel mirino dell’ Inter: 70 milioni di euro. Come sottolinea tuttoatalanta.com, « per tentare di abbassare il costo dell’operazione, l’Inter sta valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica. Il nome più caldo è quello del giovane Kristjan Asllani, ma da Zingonia non sono per ora arrivati segnali di apertura. L’ Atalanta sembra orientata esclusivamente a monetizzare, forte di una situazione economica sana e senza urgenza di vendere i suoi migliori elementi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, la cifra mostruosa chiesta dall’Atalanta: «Asllani possibile contropartita, per ora…»

