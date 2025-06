Trump deluso dall’ayatollah ingrato la risposta a Khamenei | Dice che ha vinto lui? L’ho salvato da una brutta morte

L'irritazione di Donald Trump si infittisce di fronte alle recenti dichiarazioni dell’ayatollah Khamenei, che rivendica la vittoria contro gli Stati Uniti e si attribuisce il merito di aver evitato una "brutta morte" a favore di Teheran. In un messaggio diretto, l'ex presidente americano non nasconde il suo scetticismo, affermando con fermezza che l’ayatollah è stato sconfitto e che lui stesso ha avuto un ruolo decisivo nel salvare gli USA. La tensione tra le parti sembra destinata a intensificarsi, lasciando spazio a molte domande sul futuro delle rel

Non si dà pace Donald Trump per le frasi del’ayatollah Ali Khamenei, che rivendicava la vittoria contro gli Stati Uniti, dopo la tregue ottenuta dalla Casa Bianca con Israele. «Sei un uomo di fede – dice il presidente americano visibilmente irritato – devi dire la verità: sei stato battuto». Nei suoi 13 minuti di intervento alla Tv di Stato iraniana, la Guida suprema si era spinta a dire che l’esercito di Teheran aveva dato «un duro schiaffo in faccia all’America». Parole che hanno fatto letteralmente saltare i nervi di Trump, che su Truth si lamenta dell’ingratitudine dell’ayatollah: «L’ho salvato da una brutta morte. 🔗 Leggi su Open.online