Poliziotti infiltrati in Potere al popolo la denuncia in Senato | Ora vogliamo risposte per il Paese

Unite le voci di chi si batte per la trasparenza e la verità, la denuncia di Potere al popolo scuote le fondamenta della nostra democrazia. Militanti e rappresentanti politici chiedono risposte chiare e concrete, perché il sospetto di infiltrazioni poliziesche nelle organizzazioni giovanili rischia di minare la fiducia dei cittadini e il futuro del Paese. Ora, più che mai, l’Italia merita chiarezza e giustizia.

“Abbiamo le prove. Siamo stati infiltrati negli ultimi 8 mesi da cinque agenti di polizia in quattro differenti città italiane a partire dalle nostre organizzazioni giovanili e studentesche. Ora vogliamo risposte, ma non per noi, ma per il Paese”. Questa è la denuncia che militanti assieme a Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al popolo, hanno riportando in una conferenza stampa, promossa dal senatore di AVS Peppe De Cristofaro e che ha visto la partecipazione anche del dem Arturo Scotto e della 5 Stelle Gilda Sportello. La conferenza stampa è stata sostenuta anche da un presidio di Cambiare rotta, l’organizzazione giovanile del partito politico, fuori da Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Poliziotti infiltrati in Potere al popolo, la denuncia in Senato: “Ora vogliamo risposte per il Paese”

infiltrati - potere - popolo - denuncia

