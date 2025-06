Tunnel Tenda | Tabarot ' da italiani gusto per la suspence'

Grazie agli italiani, ma anche al loro irresistibile talento per la suspense, il ministro Philippe Tabarot ha potuto annunciare con un sorriso che, solo arrivando a Limone Piemonte, si è scoperto il miracolo: la riapertura del tunnel di Tenda. Un gesto di riconoscenza e di amara ironia, che sottolinea quanto la pazienza italiana sia quasi un'arte. E ora, la nuova galleria si prepara ad accogliere i viaggiatori...

Ringrazia gli italiani ma non rinuncia a una stoccata ironica, il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, presente a Limone Piemonte (Cuneo) alla cerimonia per la riapertura del tunnel di Tenda: "Vorrei sottolineare l'incredibile gusto degli italiani per la suspence: fino all'ultimo non sapevamo nulla e solo venendo qui il miracolo è avvenuto". Un riferimento all'incertezza sui tempi di percorrenza della nuova galleria che si è protratta fino all'inaugurazione. "Dalla mia nomina al governo a dicembre mi sono buttato a capofitto nel progetto" aggiunge il ministro transalpino, elogiando l'omologo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tunnel Tenda: Tabarot, 'da italiani gusto per la suspence'

In questa notizia si parla di: italiani - tunnel - tenda - tabarot

Cerimonia di apertura del nuovo tunnel di Tenda, a Limone Piemonte, trasmessa in streaming da Anas. Partecipano il ministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro delegato ai Trasporti della Francia Philippe Tabarot, insieme ai Vai su Facebook

Translate post#riapre il #Tunnel di #Tenda, opera che unisce il #sud del #Piemonte con la #CostaAzzurra ed interrotto ormai da troppi anni per #inadempienze istituzionali, #scandali, #irregolarità. Per l’#Italia sarà presente il #BamBam ministro #Salvini con l’ Vai su X

Tunnel Tenda: Tabarot, 'da italiani gusto per la suspence'; Colle di Tenda, oggi si inaugura il nuovo tunnel: cerimonia in pompa magna, ecco il programma; Colle di Tenda, Rixi: Con Tabarot avanti su infrastrutture strategiche tra Italia e Francia.

Tunnel Tenda: Tabarot, 'da italiani gusto per la suspence' - Ringrazia gli italiani ma non rinuncia a una stoccata ironica, il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, presente a Limone Piemonte (Cuneo) alla cerimonia per la riapertura del tunnel di Te ... Riporta msn.com

La luce in fondo al tunnel, dopo cinque anni riapre il Tenda - Auto dalle 6 del mattino di domani, sabato, a senso unico alternato ... Scrive rainews.it