Habemus Papam: la storia vera profetizzata dal film. Nel 2011, Nanni Moretti ci regala un’opera intensa e sorprendente che svela, attraverso una narrazione surreale, le sfumature più profonde della fragilità umana e del potere. Con un mix di ironia e introspezione, il film ci guida in un viaggio emozionante tra fede, paure e speranze, lasciandoci riflettere su aspetti universali e spesso nascosti della nostra stessa esistenza. Ecco perché questa pellicola rimane un capolavoro imprescindibile.

Habemus Papam ( qui la recensione ), uscito nel 2011 e diretto da Nanni Moretti, rappresenta uno dei momenti più singolari e intensi nella filmografia del regista romano. Conosciuto per il suo sguardo ironico e spesso autoanalitico, Moretti in questo film abbandona il tono più autobiografico per abbracciare una riflessione surreale e malinconica sul potere e sulla fragilità umana. Il film si apre con la morte del Papa e l’elezione di un nuovo pontefice, interpretato magistralmente da Michel Piccoli, il quale, colto da una crisi di panico subito dopo l’annuncio, rifiuta il ruolo e si nasconde, aprendo così una profonda riflessione sulla paura della responsabilità e sull’identità individuale all’interno delle istituzioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it