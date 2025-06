Putin Abbasseremo le spese militari Trump? Un uomo coraggioso che vuole la pace

In un momento di tensioni globali, Putin annuncia una possibile riduzione delle spese militari, mentre Trump si distingue come un leader coraggioso in cerca di pace. Il presidente russo apre a nuovi negoziati con l’Ucraina, ma non manca di criticare la NATO, definendo il riarmo una dimostrazione di aggressività . La scena internazionale si prepara a un nuovo capitolo, dove diplomazia e fermezza si confrontano per il futuro di pace.

Il presidente russo dichiara che il suo Paese è pronto per il terzo round di negoziati con l'Ucraina e attacca la Nato: "Riarmo è dimostrazione di aggressivitĂ ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin "Abbasseremo le spese militari. Trump? Un uomo coraggioso che vuole la pace"

In questa notizia si parla di: putin - abbasseremo - spese - militari

Putin Abbasseremo le spese militari. Trump? Un uomo coraggioso che vuole la pace.

Putin, 'spese militari russe al 6,3% del pil, vogliamo ridurle' - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca spende 13,5 bilioni di rubli (circa 172 miliardi di dollari), cioè "il 6,3% del Pil", in spese militari, e che "prevede di ridurre" queste sp ... Si legge su ansa.it

Il generale Rossi: nuove spese militari inevitabili - «L’aumento delle spese militari per la Difesa è una necessità», dice Domenico Rossi, già generale di corpo d’armata dell’Esercito italiano, «finora l’Europa ha speso poco e male, ovvero senza coordina ... Secondo italiaoggi.it