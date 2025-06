Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole | l’attrice premio Oscar nella soap Rai per il trentennale

Un evento straordinario sta per rivoluzionare il mondo di "Un posto al sole". Whoopi Goldberg, star internazionale e premio Oscar, farà il suo debutto nella soap Rai, un appuntamento imperdibile annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026 a Napoli. La sua presenza aggiunge un tocco di magia e prestigio a una serie amatissima, portando un'energia unica e nuove prospettive. Restate sintonizzati: questa sarà una stagione ricchissima di sorprese e emozioni.

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole. L'annuncio, destinato a far parlare appassionati e curiosi, è arrivato oggi da Napoli nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026. L'attrice statunitense, una delle pochissime ad aver conquistato tutti i maggiori riconoscimenti dell'intrattenimento americano (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, ovvero l'ambito status EGOT), sarà tra i protagonisti della soap opera di Rai 3 nel 2026, anno in cui la storica produzione compirà trent'anni. Il debutto della star americana avverrà in qualità di recurring character, ovvero personaggio ricorrente, in alcuni episodi speciali previsti per il trentennale della serie.