L’America è alla guida di NATO e rafforza il suo impegno, assicurando che le ambizioni di Putin non mettano in discussione la sicurezza europea. In un contesto di crescente tensione, gli alleati stanno aumentando gli investimenti nella difesa, dimostrando determinazione e unità. La NATO si prepara a rispondere con decisione, perché la stabilità del continente non può più essere lasciata al caso. È il momento di restare allerta e rafforzare la nostra difesa.

“Il Comandante Supremo Alleato d’Europa, o SACEUR, ha affermato che le ambizioni del presidente russo Vladimir Putin non si fermano all’Ucraina. Quindi cosa stiamo facendo al riguardo? La NATO sta intensificando i suoi sforzi. Gli alleati stanno spendendo di più per la difesa”. Ad affermarlo è un alto ufficiale militare della Nato che replica a chi gli chiede se ci sia un disimpegno americano. “L’America è alla guida di NSATU. L’America in questo momento è alla guida di SHAPE. Questa leadership rimane, a prescindere da tutte le speculazioni che circolano”. La risposta della fonte evidentemente è no, nessun disimpegno, e il riferimento non è soltanto al Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) e dunque al generale italoamericano Christopher G. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fonti militari Nato: Putin non si ferma, ecco cosa stiamo facendo

