Anna Polinari scatenata agli Europei a squadre | sfonda il muro dei 51 si avvicina a Grenot e fa sognare

Anna Polinari ha regalato emozioni sui 400 metri negli Europei a squadre, conquistando un pregevole quarto posto e gli annessi 13 punti, fondamentali per le ambizioni dell’Italia, che si è presentata a Madrid per provare a difendere la ex Coppa Europa conquistata due anni fa. L’azzurra ha corso il giro della morte con grande personalitĂ , è partita forte senza però farsi prendere dalla foga di inseguire un fenomeno come l’olandese Femke Bol e la quotata polacca Natalia Bukowiecka, ha tenuto un eccellente ritmo e ha chiuso con un eccellente 50.76. La nostra portacolori ha ceduto soltanto negli ultimissimi metri, subendo il sorpasso da parte della spagnola Paula Sevilla, sostenuta dal pubblico di casa che si è presa la terza piazza in 50. 🔗 Leggi su Oasport.it