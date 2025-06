Paderno Dugnano a 17 anni uccise genitori e fratellino | condannato a 20 anni

Una tragedia scuote Paderno Dugnano: un ragazzo di 17 anni ha ucciso i genitori e il fratellino, ricevendo una condanna a 20 anni. Nonostante una perizia psichiatrica avesse evidenziato un possibile vizio parziale di mente, il Tribunale dei Minori di Milano ha deciso diversamente, respingendo questa valutazione. Un caso che solleva profonde riflessioni sulla giustizia e la tutela dei minori in situazioni così drammatiche.

Lo ha deciso il Tribunale dei minori di Milano che non ha riconosciuto il vizio parziale di mente del ragazzo, difeso dal legale Amedeo Rizza, nonostante fosse stato accertato da una perizia psichiatrica.

