Biapri l' interista di ferro che fa 65mila km l' anno per seguire la squadra | Sempre col sorriso

Con il cuore nerazzurro e lo spirito avventuroso, Biapri, l'interista di ferro, percorre 65mila chilometri all'anno per tifare Inter ovunque, sempre con il sorriso. Catanese di nascita e romano d’adozione, ex manager in pensione, vive la sua passione senza confini, anche dall’altra parte dell’oceano, dimostrando che il vero tifoso non conosce distanze. La sua storia è un inno alla fedeltà e alla passione senza limiti.

Catanese d'origine ma romano d'adozione, è un ex manager che si gode la pensione seguendo l'Inter ovunque. Anche in America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Biapri", l'interista di ferro che fa 65mila km l'anno per seguire la squadra: "Sempre col sorriso"

In questa notizia si parla di: biapri - interista - ferro - 65mila

Biapri, l'interista di ferro che fa 65mila km l'anno per seguire la squadra: Sempre col sorriso.

"Biapri", l'interista di ferro che fa 65mila km l'anno per seguire la squadra: "Sempre col sorriso" - Catanese d'origine ma romano d'adozione, è un ex manager che si gode la pensione seguendo l'Inter ovunque. Segnala gazzetta.it