Incidente mortale in Tangenziale il motociclista aveva 80 anni I testimoni | Una scena da film dell' orrore

Tragedia sulla Tangenziale di Napoli: un incidente mortale ha sconvolto l'intera comunità. Alla guida di una potente moto, un uomo di 80 anni, Gaetano Di Mauro, ha perso il controllo schiantandosi contro un autoarticolato poco dopo le 13. La scena, descritta dai testimoni come da film dell'orrore, ha lasciato dietro di sé una scia di dolore. La vittima femminile, ancora senza identità, rappresenta una perdita devastante per tutti noi.

Alla guida della moto di grossa cilindrata che oggi, poco dopo le 13, si è schiantata contro un autoarticolato sulla Tangenziale di Napoli, c’era un uomo di 80 anni: Gaetano Di Mauro, residente a Caivano. Con lui viaggiava una donna, rimasta uccisa nell’impatto e ancora non identificata. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: tangenziale - anni - incidente - mortale

Tangenziale Romagnano, inaugurato l'ultimo tratto: opera attesa da anni - Finalmente aperta al traffico la tanto attesa tangenziale di Romagnano, un'opera che da anni prometteva di migliorare la mobilità locale.

INCIDENTE MORTALE IN TANGENZIALE Auto contro moto, decedute due persone Vai su Facebook

Ho appena visto il video dell’incidente mortale in Tangenziale. Uno strazio incredibile. Condoglianze alle vittime Vai su X

Tragedia in tangenziale: due morti in un incidente stradale; Incidente in tangenziale: morta in ospedale una delle due ragazze ferite; Incidente in tangenziale: morto un operaio, tratto chiuso al traffico.

Incidente tangenziale Napoli, morti Gaetano Di Mauro (80 anni) e una donna: travolti in moto da un camion. «Una scena da film dell'orrore» - Due motociclisti, in sella allo stesso veicolo, sono morti dopo essere stati travolti da ... Lo riporta msn.com

Grave incidente mortale sulla tangenziale di napoli tra agnano e capodichino coinvolti due motociclisti - Due motociclisti perdono la vita in un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Capodichino, con chiusura del tratto e indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità. Da gaeta.it