Verdone la clip inedita in omaggio a Alvaro Vitali in Vita da Carlo

Carlo Verdone, icona del cinema e dell’umorismo italiano, rende omaggio a Alvaro Vitali con una clip inedita, un gesto che celebrazione la sua poliedrica cultura popolare. In un mix di poesia e comicità, Verdone dimostra ancora una volta come la vera cultura sia fatta di tutto, senza distinzioni. Questa è la nostra Italia, fatta di battute, capolavori e momenti indimenticabili: perché, alla fine, “questa è cultura”.

Carlo Verdone è un attore, un regista, un comico, uno showman, ma più di ogni altra cosa è un uomo di cultura. Uno di quelli che sa che non esiste alcuna differenza tra cultura "alta" e cultura "bassa", che la cultura – in senso lato – di un popolo è fatta di poesia ma anche di battute grevi, di cinema surrealista e di barzellette, capolavori e obbrobri. "Questa è cultura" aveva urlato mentre faceva rimettere il costume di Pierino al Alvaro Vitali: così, con rispetto e immenso affetto, lo ricorda Carlo Verdone. Il dolce ricordo di Carlo Verdone. Alvaro Vitali appartenne a quella schiera di personaggi noti che tutti conoscono ma che nessuno chiama più.

