Fine dei costi nascosti | l’UE obbliga le compagnie aeree a includere il bagaglio a mano ma quanto ci vorrà?

Il dibattito sulla gratuità del bagaglio a mano sui voli europei ha raggiunto una svolta significativa. Il 25 giugno il Parlamento europeo ha compiuto un passo per i diritti dei viaggiatori, votando quasi all'unanimità in Commissione Trasporti la proposta che sancisce il bagaglio a mano gratis. Ma cosa comporta realmente questa decisione e quando entrerà in vigore? Ogni passeggero avrà diritto a portare gratuitamente a bordo un trolley fino a 100 cm complessivi e 7 kg, oltre a un oggetto personale (40x30x15 cm). Il bagaglio a mano di dimensioni maggiori dovrà essere compreso nel prezzo base del biglietto.

