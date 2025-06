Iran Trump a Khamenei | Ti ho salvato da morte brutta e vergognosa ammetti sconfitta poi minaccia | Bombarderò di nuovo se arricchite uranio

Nel turbinio di tensioni tra Stati Uniti e Iran, le parole di Donald Trump si fanno sempre più incisive. Dopo aver dichiarato di aver evitato deliberatamente di colpire Khamenei durante il conflitto, l’ex presidente continua a lanciare messaggi minacciosi, sottolineando come l’Iran rischi ripercussioni pesanti se continuerà ad arricchire uranio. In questo scenario complesso, le provocazioni e le strategie di potere si intrecciano, alimentando un clima di incertezza e confronti che potrebbe avere conseguenze globali.

Trump ha sottolineato come, durante il conflitto, abbia deliberatamente evitato di colpire Khamenei, pur conoscendo la sua posizione Il presidente Donald Trump ha lanciato nuovi messaggi contro l'Iran e la sua Guida Suprema, Ali Khamenei. Il tycoon ha ricordato al leader spirituale iraniano

