WWE | Problemi tecnici in Arabia salta oltre mezz’ora di SmackDown su Netflix

Gli appassionati di WWE di tutto il mondo hanno vissuto un momento di suspense inatteso: problemi tecnici hanno interrotto la trasmissione di SmackDown su Netflix durante una serata speciale a Riyad. Mentre Randy Orton e Cody Rhodes si preparavano a parlare della finale del King of the Ring, le immagini si sono improvvisamente bloccate, lasciando gli spettatori in attesa di una soluzione. La suspense continua, ma cosa succederĂ ora?

I fan internazionali della WWE hanno avuto una brutta sorpresa su Netflix. Lo show di SmackDown viene trasmesso quest’oggi eccezionalmente alle ore 19 italiane, dato che si tiene alla Kingdom Arena di Riyad, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Mentre Randy Orton e Cody Rhodes erano sul ring, infatti, intenti a parlare della finale del King of the Ring che vedremo domani sera, le immagini si sono bloccate e sono state presto sostituite con un “torniamo presto”. Anche sui social la WWE ha segnalato il problema, scusandosi con gli spettatori scrivendo: “Al nostro pubblico internazionale che sta guardando #SmackDown su Netflix: Ci scusiamo per le difficoltĂ tecniche e dovremmo essere di nuovo operativi a breve”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Problemi tecnici in Arabia, salta oltre mezz’ora di SmackDown su Netflix

