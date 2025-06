Torna il Premio Aiac Marche | tra il torneo di calciotto e la cena verranno premiati i migliori allenatori

Torna il prestigioso Premio Aiac Marche 2025, un riconoscimento dedicato ai migliori allenatori della regione. Tra il torneo di calciotto e la cena, i protagonisti saranno premiati per il loro impegno e passione nel calcio. L’evento, in programma domani alle 16 allo “Stadio Giuliani” di Torrette, promette di essere un’occasione speciale per celebrare il talento e la dedizione nel mondo dello sport. Prima del Galà ...

ANCONA – Il gruppo regionale Aiac Marche organizza la quarta edizione del “Premio Aiac Marche 2025”. L’appuntamento è in programma per domani, sabato 28 Giugno, alle 16 allo “Stadio Giuliani” di Torrette, grazie alla disponibilitĂ del presidente della Gls Dorica David Urbinati. Prima del GalĂ . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Vigili del fuoco, allenatori e giornalisti in campo per il premio Aiac Marche 2025 - Domani, lo stadio Giuliani di Torrette si trasformerĂ nel cuore pulsante del calcio marchigiano, ospitando una giornata ricca di emozioni e solidarietĂ .

