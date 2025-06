Budapest Pride la marcia diventa un caso europeo Per Orban è illegale ma in piazza ci saranno 70 deputati Ue

Il Budapest Pride di sabato ha scatenato un confronto acceso tra l'Unione Europea e il governo di Viktor Orban, trasformandosi in un caso simbolo di diritti e sovranità. Con 70 deputati europei pronti a manifestare in piazza, la tensione tra le istituzioni comunitarie e Budapest si è intensificata, culminando nelle parole di Ursula von der Leyen. Una mossa che improvvisamente ha acceso i riflettori su un tema delicato: il rispetto delle libertà fondamentali in Ungheria.

Il Budapest Pride, in programma sabato, è diventato un caso europeo. Anzi, si è trasformata in un vero scontro tra la maggioranza europeista che governa le istituzioni di Bruxelles e Viktor Orban. Mercoledì sera, alla vigilia del vertice dei 27, è stata Ursula von der Leyen ad abbandonare la cautela e a chiedere che l’ Ungheria lo consenta “senza sanzioni”. Una mossa, quella della presidente della Commissione europea, che ha improvvisamente cambiato lo spartito politico e mediatico attorno alla manifestazione. Fino a qualche giorno fa von der Leyen aveva infatti suggerito ai commissari di astenersi dal presentarsi al Pride. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Budapest Pride, la marcia diventa un caso europeo. Per Orban è “illegale” ma in piazza ci saranno 70 deputati Ue

In questa notizia si parla di: budapest - pride - caso - europeo

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Translate postTorino Pride sarà a Budapest "Resistere è un dovere europeo, vergognoso il silenzio del Governo Meloni" https://gay.it/torino-pride-sara-a-budapest-resistere-e-un-dovere-europeo-vergognoso-il-silenzio-del-governo-meloni… Vai su X

Arcigay Varese e Varese Pride al Budapest Pride: solidarietà dove l’orgoglio è sotto attacco Vai su Facebook

Budapest Pride, la marcia diventa un caso europeo. Per Orban è “illegale” ma in piazza ci…; Orbán minaccia conseguenze legali per i partecipanti del Pride LGBT; Orban avverte: 'Conseguenze legali per chi partecipa al Budapest Pride'.

Orban vieta il Budapest Pride e dice all’Europa di farsi i fatti suoi: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - 00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Scrive fanpage.it

Il Pride sfila a Budapest. Orban: 'E' illegale' - Accuse che non vengono solo da Bruxelles, ma anche dall'opposizione interna a Orban: "Il Budapest Pride - Segnala ansa.it