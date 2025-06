Stefano De Martino intervista | Stasera tutto è possibile tornerà nel 2026 | Esclusiva

In un’intervista esclusiva durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-2026, Stefano De Martino si apre sui suoi progetti futuri e sul possibile ritorno nel 2026. Tra successi di "Stasera tutto è possibile" e "Affari tuoi", l’amatissimo volto della TV italiana si conferma tra i più promettenti e in crescita. Scopri cosa ci ha rivelato su un’eventuale nuova avventura televisiva…

Abbiamo intervistato in esclusiva Stefano De Martino durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-2026 che si è tenuta oggi, 27 giugno 2025. L'uomo del momento, grazie ai successi di Stasera tutto è possibile e Affari tuoi, continuerà ad essere uno dei volti di punta dell'ammiraglia Rai. Di sicuro è uno dei giovani più promettenti che bisognerà tener d'occhio perché ormai la sua carriera è esplosa. Ecco cosa ci ha detto soprattutto in merito a Stasera tutto è possibile 2026. Il programma tornerà l'anno prossimo e il cast non verrà modificato. Stefano De Martino: l'intervista esclusiva. Dove è Francesco Paolantoni? Paolantoni arriva, l'ho intravista dietro le quinte.

