Popolari per Ancona Marco Gnocchini e Paolo Lovascio ne rivendicano il nome e ne diffidano l' utilizzo

leader riconosciuti, ha diffidato chiunque dall’usare il nome senza autorizzazione. La disputa mette in evidenza le tensioni tra chi desidera tutelare l’identità politica e le nuove forze che cercano spazio nel panorama locale. La vicenda si infiamma, sollevando interrogativi sulla gestione del brand e i diritti associati, lasciando la comunità anconetana a chiedersi quale sarà il futuro di questa denominazione.

