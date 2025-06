Bonny Inter l’attaccante rischia di sfumare? Sky Sport annuncia la novità | possibile colpo di scena

L’attacco dell’Inter potrebbe vivere un colpo di scena clamoroso: mentre i nerazzurri sognano Bonny del Parma, l’Stoccarda si inserisce nella corsa, complicando i piani. Sky Sport aggiorna sulla trattativa e su possibili sviluppi che potrebbero stravolgere le strategie di mercato. La stagione di colpi di scena è appena iniziata: rimani aggiornato per scoprire come evolverà questa intricata operazione.

Bonny Inter, occhio al colpo di scena. Lo Stoccarda pronto a mettere i bastoni tra le ruote. Arrivano da Sky Sport aggiornamenti sul mercato dell' Inter, in particolare con un focus sul reparto d'attacco. Spiega l'esperto Di Marzio: « L'Inter oggi ancora non chiude l'operazione per assicurarsi Bonny, attaccante del Parma che piace molto ai nerazzurri. L'intesa totale tra club e con il giocatore, infatti, non è ancora stata raggiunta ». Dalla Bundesliga, lo Stoccarda continua a spingere per l'attaccante francese: il club tedesco è pronto a fare follie se chiude a breve il trasferimento di Woltemade al Bayern Monaco.