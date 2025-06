Noa Lang stuzzica i tifosi del Napoli come Maradona | L' indizio social fa impazzire tutti

Noa Lang ha acceso il cuore dei tifosi del Napoli, lasciando un'impressione che ricorda Maradona. Con un semplice post social, accompagnato da "Live is Life" degli Opus, ha stuzzicato l’entusiasmo partenopeo, riaccendendo i ricordi di un’epoca leggendaria. Un gesto che, tra sogno e realtà, fa pensare a un possibile nuovo capitolo azzurro: il futuro è tutto da scoprire.

Un semplice post sui social che ha fatto esplodere l'entusiasmo partenopeo. Noa Lang, obiettivo concreto del Napoli per la fascia offensiva, ha pubblicato una serie di foto accompagnate dalla celebre frase " Live is Life " degli Opus. Una canzone che per i tifosi azzurri non è mai stata solo una canzone. È la colonna sonora del leggendario riscaldamento di Diego Armando Maradona prima della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern Monaco del 19 aprile 1989. Un momento che appartiene alla storia del calcio e che ogni napoletano porta nel cuore. Coincidenza? I tifosi azzurri non ci credono.