È tempo di abolire il ministero della Cultura

È giunta l’ora di mettere fine a questa ingiustizia, smascherando il malaffare che alimenta una cultura distorta a spese dei contribuenti. Filmopoli rappresenta solo la punta di un iceberg di sprechi e propaganda ideologica, dimenticando il vero valore dell’arte. È fondamentale ripristinare il rispetto per la libertà culturale, lasciando che siano le persone a scegliere cosa ammirare e apprezzare davvero. Continua a leggere

Filmopoli è la ciliegina sulla torta del malcostume per cui si sperperano soldi degli italiani per finanziare propaganda sempre anticattolica. Non è lo Stato che deve decidere che cosa è vera arte e cosa no e quali premi, registi o festival vanno sostenuti. 🔗 Leggi su Laverita.info