Bezos-Sánchez i beauty look degli ospiti alla cerimonia di nozze

Alla cerimonia di nozze, gli ospiti hanno sfoggiato beauty look da lasciare senza fiato: dai vibranti coralli di Ivanka Trump ai raccolti sofisticati di Kris Jenner, passando per l’elegante sleek chignon di Khloe Kardashian. Dopo un’atmosfera più rilassata, ecco i look glam chic che hanno conquistato tutti, dimostrando come stile e raffinatezza siano stati protagonisti indiscussi di questa indimenticabile giornata.

Dalle labbra corallo di Ivanka Trump al raccolto con maxi frangia di Kris Jenner, passando per lo sleek chignon di Khloe Kardashian. Archiviato il piglio forse più rilassato della sera precedente, ecco i beauty look glam chic degli invitati per la cerimonia nuziale.

