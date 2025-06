Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano a Venezia | lo sbarco ‘separato’ a San Giorgio l’abito le star e le proteste

Un matrimonio da favola nella cornice unica del Canal Grande. Jeff Bezos, il visionario fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, giornalista e pilota di elicotteri, hanno scelto Venezia per celebrare il loro amore in modo indimenticabile. Tra sfarzo, emozioni e qualche protesta, la cerimonia alla Fondazione Cini ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. Un evento che resterà impresso come uno dei più esclusivi e affascinanti dell’anno.

Un matrimonio da favola nella cornice unica del Canal Grande. Il “sì” più atteso dell’anno è finalmente arrivato: Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e terzo uomo più ricco del mondo, ha sposato Lauren Sanchez, giornalista, conduttrice tv e pilota di elicotteri. La cerimonia si è svolta nella sontuosa cornice della Fondazione Cini, sull’ isola di San Giorgio a Venezia, affacciata direttamente sul bacino di San Marco. Una celebrazione intima ma spettacolare, il culmine di tre giorni di festeggiamenti tra arte, storia e un’esibizione opulenta che ha animato (e diviso) l’intera città lagunare. Ore prima della cerimonia prevista, la sposa ha raggiunto l’isola in taxi acqueo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano a Venezia: lo sbarco ‘separato’ a San Giorgio, l’abito, le star e le proteste

In questa notizia si parla di: jeff - bezos - lauren - sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Gli hotel prenotati da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il matrimonio: quanto costa la suite degli sposi Vai su X

VIDEO / Decine di taxi inseguono Jeff Bezos lungo il Canal Grande. È uscito poco fa, dall’hotel Aman, direzione Isola del San Giorgio dove sarebbe già arrivata la consorte Lauren Sanchez. Bezos ha salutato all’uscita dell’Aman, per poi ritirarsi dietro i vetri dei Vai su Facebook

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, vip e tensioni in laguna; Il matrimonio di Bezos e Sanchez, Matteo Bocelli apre le cerimonie con un brano di Elvis; A Venezia le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: la diretta video.

Bezos-Sánchez, i beauty look degli ospiti alla cerimonia di nozze - Dalle labbra corallo di Ivanka Trump al raccolto con maxi frangia di Kris Jenner, passando per lo sleek chignon di Khloe Kardashian. vanityfair.it scrive

La vera storia dell'anello di fidanzamento iper-prezioso di Lauren Sánchez e Jeff Bezos - «Quando ha aperto la scatola, credo di essere svenuta», ha dichiarato Lauren Sánchez a Vogue, mentre raccontava della proposta di matrimonio di Jeff Bezos ... Come scrive vogue.it