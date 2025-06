Trump attacca Khamenei | L' ho salvato da morte certa volevo togliere le sanzioni ma colpito dal suo odio

In un clima di forti tensioni diplomatiche, Trump si scaglia contro Khamenei, rivendicando il suo intervento salvifico e annunciando il blocco totale delle sanzioni. Un passo deciso che riflette la crescente frattura tra Washington e Teheran, con il presidente americano che accusa l’Iran di spingere il Paese verso isolamento e declino economico. La scena internazionale si prepara ad affrontare nuove sfide, mentre le tensioni tra le due potenze sembrano destinare a intensificarsi.

Il presidente Usa annuncia lo stop a ogni ipotesi di revoca delle sanzioni. E accusa Teheran di stare conducendo il Paese verso isolamento, declino economico e instabilitĂ crescente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump attacca Khamenei: "L'ho salvato da morte certa, volevo togliere le sanzioni ma colpito dal suo odio"

