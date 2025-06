Fill Pill - Brufenocene - stand up comedy show a Lecce

Preparati a ridere senza sosta con Fill Pill in *BRUFENOCENE*, lo spettacolo di Stand Up Comedy che illuminerà Lecce il 15 luglio 2025. Un’occasione imperdibile per scoprire un umorismo fresco e coinvolgente, direttamente dalla scena comica italiana. Non perdere l’opportunità di vivere una serata all’insegna del divertimento! Acquista subito il tuo biglietto e assicurati un posto in prima fila per questa esperienza unica.

Stand Up Comedy Lecce presenta Fill Pill in * BRUFENOCENE * Stand Up Comedy Show QUANDO? Martedì 15 luglio 2025 Ingresso ore 21:00 PRESSO Masseria Tagliatelle - Via del Ninfeo, snc - Lecce IL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:is.gdFILLPILL2025LE FILL PILL Stand. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

