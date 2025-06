Riccardo ha ucciso mamma papà e fratellino | condannato a 20 anni Volevo essere immortale e vivere in modo libero

Una tragedia sconvolgente ha scosso Paderno Dugnano: Riccardo C., all’epoca minorenne, ha barbaramente ucciso i propri cari, lasciando una scia di dolore e interrogativi. Condannato a 20 anni, la sua storia ci spinge a riflettere sui confini tra giustizia, perdono e i segreti più oscuri dell’animo umano. Un episodio che resterà impresso nella memoria collettiva e sulla quale è doveroso fare luce.

Il tribunale per i minorenni di Milano ha condannato a 20 anni Riccardo C., reo confesso della strage della propria famiglia a Paderno Dugnano (Milano). Il ragazzo, all'epoca ancora 17enne, ha massacrato padre, madre e fratellino con più di 100 coltellate nella notte tra il 31 agosto e il 1°. 🔗 Leggi su Today.it

