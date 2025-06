Azione | Enrico Ditto nominato Responsabile Formazione e Lavoro in Campania

Enrico Ditto, imprenditore esperto nel settore dell’hospitality e della formazione, è stato nominato Responsabile Formazione e Lavoro di Azione in Campania. Questa nomina, decisa durante l’ultimo incontro del direttivo regionale guidato da Luigi Bosco, segna un passo importante verso lo sviluppo di politiche innovative per l’occupazione e la formazione nella regione. Un altro capitolo fondamentale nel percorso di crescita del partito in un territorio strategico.

Un nuovo tassello si inserisce nell'organigramma di Azione in Campania: Enrico Ditto, imprenditore di lungo corso nel settore dell'hospitality e della formazione professionale, è il nuovo Responsabile Formazione e Lavoro del gruppo regionale del partito fondato da Carlo Calenda.

