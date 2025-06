Contenzioso per i lavori allo stadio | il Lecce chiede di intervenire in giudizio

Il mondo del calcio si scontra con le sfide legali: l’US Lecce entra in campo nel contenzioso riguardante i lavori allo stadio, chiedendo di intervenire in giudizio. La disputa tra Leo Costruzioni e Ar. Co. Società Cooperativa rischia di influenzare un progetto fondamentale per i tifosi e la città. Scopriamo i dettagli di questa intricata partita legale che potrebbe ridefinire il futuro della struttura giallorossa.

LECCE – L’Us Lecce ha deciso di intervenire nel contenzioso aperto davanti alla giustizia amministrativa dalla ditta Leo Costruzioni che, da seconda classificata, ha contestato l’esito della procedura per l’aggiudicazione alla Ar. Co. Lavori Società Cooperativa Consortile della progettazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

