Incidente a Dogna due turisti ricoverati

Un incidente sulla Pontebbana a Dogna ha coinvolto due turisti austriaci, finiti in ospedale dopo uno scontro avvenuto nel cuore del pomeriggio. La dinamica, ancora in fase di accertamento, ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e i passanti. Mentre le autorità indagano sulle cause, la sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione, ricordando quanto sia fondamentale mantenere alta la vigilanza sulle nostre strade.

Due turisti sono stati ricoverati in ospedale per i danni riportati in un incidente a Dogna. Lo scontro ha avuto luogo al chilometro 189 della Pontebbana in direzione Tarvisio, poco prima dello svincolo per il centro abitato, attorno alle 16 e 15 di oggi: a farne le spese due cittadini austriaci.

Uno dei due è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altra al poliambulatorio di Tarvisio.