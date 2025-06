Juventus il caso Vlahovic | gol inutile tensioni in campo e un futuro sempre più incerto

sulle speranze bianconere e alimenta tensioni che rischiano di mettere in discussione il futuro del club. In un contesto già turbolento, il caso Vlahovic apre nuovi interrogativi sulla strada da seguire e sulla capacità della Juventus di rialzarsi. Con una stagione ancora lunga, il vero banco di prova sarà ora la reazione della squadra e della tifoseria.

Il gol segnato da Dusan Vlahovic contro il Manchester City nel Mondiale per Club ha finito per essere quasi un dettaglio. Un paradosso per un attaccante, certo, ma inevitabile alla luce di una prestazione che ha lasciato molto più spazio alle perplessità che alle conferme. La Juventus è uscita pesantemente sconfitta, travolta per 5-2, e la rete del serbo è sembrata una nota stonata dentro una sinfonia completamente sbagliata. Un errore che pesa più del gol. L’episodio che resta impresso, più del pallone spinto in rete, è l’errore clamoroso commesso nel primo tempo su un cross preciso di Alberto Costa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, il caso Vlahovic: gol inutile, tensioni in campo e un futuro sempre più incerto

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus - caso - inutile

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Sconfitta netta per la Juventus Il City dilaga 2-5 e vince il gruppo G, Koopmeiners e Vlahovic a segno per i bianconeri Vai su Facebook

Pagelle Juve: Koopmeiners inutile, Vlahovic grottesco, Motta umiliato; Lo strano caso di Vlahovic, criticato ma indispensabile: la Juventus non segna senza il suo numero 9; Disastro Juve! Bianconeri eliminati ai supplementari, 3-1 PSV.

Juventus, scoppia il caso Vlahovic: il gesto contro Yildiz scatena la bordata di Ravanelli, web in tilt - Vlahovic sul banco degli imputati dopo la dura lezione che il City ha impartito alla Juventus. Scrive sport.virgilio.it

Juventus, Vlahovic può essere ceduto a prezzo di saldo: il motivo e le ultime sul Milan - La Juventus non venderà i propri big: sembra chiara ormai la linea scelta dal club bianconero per il calciomercato estivo, che non dovrebbe portare con sé. Segnala ilbianconero.com