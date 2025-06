Caldo | la Regione Emilia Romagna verso il divieto di lavoro dalle 12 alle 16

necessità di adottare misure preventive per tutelare la salute dei lavoratori. In un contesto di crescente ondata di caldo, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la sicurezza sul lavoro e il benessere di tutti. La collaborazione tra aziende e sindacati sarà fondamentale per affrontare con successo questa sfida estiva.

Modena, 27 giungo 2025 – Ormai è questione di pochi giorni: lunedì, la Regione Emilia-Romagna emetterà un’ordinanza che vieterà i lavori esposti al calore nelle giornate particolarmente torride, con temperature al di sopra dei 35 gradi percepiti, nella fascia oraria 12-16. Starà poi alle aziende, di concerto con i sindacati, rimodulare l’orario di lavoro privilegiando le ore più fresche. Se non sarà possibile rivedere i turni, resta la possibilità di chiedere la cassa integrazione. Per arrivare a questo ordinanza, c’erano già state diverse tappe d’avvicinamento: un primo incontro si era svolto il 18 giugno, presso l’assessorato al Lavoro della Regione Emilia-Romagna che aveva aperto il confronto tra le organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, le associazioni datoriali e l’assessore regionale Giovanni Paglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo: la Regione Emilia Romagna verso il divieto di lavoro dalle 12 alle 16

