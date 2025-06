Massacrò genitori e fratellino a coltellate a Paderno condannato a 20 anni | l’omicidio da minorenne cosa diceva la perizia psichiatrica

Un tragico episodio scuote Paderno Dugnano: Riccardo Chiarioni, minorenne all’epoca dei fatti, è stato condannato a 20 anni per aver ucciso con 108 coltellate i suoi genitori e il fratellino di 12 anni. La perizia psichiatrica ha escluso il vizio parziale di mente, evidenziando la complessità del caso e le delicate implicazioni giudiziarie. Un dramma familiare che solleva domande profonde sulla mente e sulla giustizia.

È stato condannato a vent’anni di reclusione, il massimo della pena, Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in una villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni. Lo ha deciso nel processo abbreviato il Tribunale per i minorenni di Milano, che non ha riconosciuto il vizio parziale di mente del ragazzo, difeso dal legale Amedeo Rizza e che ora ha 18 anni, nonostante fosse stato accertato da una perizia psichiatrica. La Procura aveva chiesto 20 anni. I pm avevano già disposto per lui un percorso specifico di cure. 🔗 Leggi su Open.online

