La vicenda di Francis Kaufmann, cittadino americano coinvolto nel tragico duplice omicidio di Roma, si avvicina a un nuovo capitolo. Dopo l’autorizzazione all’estradizione da parte della Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, si fanno strada alcune novità emerse dai tribunali: i pm hanno infatti richiesto il sequestro di atti relativi al suo film. Un intreccio di giustizia, mistero e arte che potrebbe svelare nuovi dettagli sul caso.

La Corte d’Appello di Larissa ha autorizzato l’estradizione in Italia di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphilj, a Roma, lo scorso 7 giugno. Kaufmann era stato arrestato in Grecia pochi giorni dopo la scoperta dei corpi e ora potrĂ essere consegnato alle autoritĂ italiane per rispondere formalmente dell’accusa di omicidio aggravato. Il cittadino americano ha ribadito la sua opposizione all'estradizione in Italia, circostanza che fa supporre che presenterĂ ricorso contro la decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ok da Corte d'Appello Grecia a estradizione Kaufmann. I Pm requisiscono atti del suo film

